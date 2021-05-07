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  4. Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu

Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu

İstanbul Başakşehir'de mezarlıkta görevli olan işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı.

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