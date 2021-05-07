Anasayfa Video Galeriler Gündem Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu 07 Mayıs 2021 Cuma Saat: 16:31 İstanbul Başakşehir'de mezarlıkta görevli olan işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6095412123076a20585bbeb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlıktan ''Rize İyidere Lojistik Limanı'' projesiyle ilgili açıklama Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra böyle fark etti! Müge Anlı'da canlı yayında polis baskını Bakan açıkladı; ödemeler bayram öncesi yapılacak İçişleri Bakanı'na kedi ambargosu! İstanbul'un göbeğinde meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada! Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama Stranger Things tutkunlarına müjde! 4. sezonundan ilk fragman İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta bir garip dolandırıcılık!