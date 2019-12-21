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  3. 21 Aralık 2019 21:59

MHP'li vekilden Sinan Aygün bombası!

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın 2018 yılında TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Sinan Aygün ve ortağı Ömer Akgül'ün Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili konuşması yeniden gündeme geldi.

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MHP'li vekilden Sinan Aygün bombası!
MHP'li vekilden Sinan Aygün bombası!
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