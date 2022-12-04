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MSB'den Türkiye'yi ağlatan ''Mehmetçik'' videosu

Milli Savunma Bakanlığı'nın ''İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!'' notuyla paylaştığı video izleyenleri duygulandırdı.

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