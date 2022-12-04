Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB'den Türkiye'yi ağlatan ''Mehmetçik'' videosu MSB'den Türkiye'yi ağlatan ''Mehmetçik'' videosu 04 Aralık 2022 Pazar Saat: 14:50 Milli Savunma Bakanlığı'nın ''İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!'' notuyla paylaştığı video izleyenleri duygulandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638c897fc8b7505872597b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 terörist yakalandı! Sinan Akçıl'dan bomba imam nikahı itirafı! Sunucu şaşkına döndü Ayasofya'da bir skandal görüntü daha Akşener'e soruldu: ''İmamoğlu veya Yavaş aday olursa destekleyecek misiniz ?'' İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! 2 gemi çarpıştı! ''15 Temmuz’un faili onlar'' demişti... Tepki çeken görüntü! İstanbul büyük kaza; çok sayıda yaralı var Kutsal topraklarda tartışma yaratan "elektrikli araçlı ibadet" dönemi Ünlü radyocu Geveze'nin ''işte böyle kadınları beğenirim'' açıklaması olay oldu