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  3. 04 Nisan 2019 22:52

Murat Hazinedar'dan 31 Mart seçim mesajı

2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen ancak İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında görevden alınan Murat Hazinedar bugün sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile CHP parti yönetimine sitem etti.

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