  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Mayıs 2019 12:57

Müşteri hizmetleri telefonda ''vur-kır'' deyince ATM'yi yumrukladı

Ankara'da bir kişi ev kirasını yatırmak için gittiği ATM'nin parasını yutması üzerine müşteri hizmetlerini aradı. Telefonda tartışıp 'vur-kır' cevabını alan şahıs bankamatiği yumrukladı.

Video Galeri
Türkiye’nin en genç müzehhibesi sergi açtı
Türkiye’nin en genç müzehhibesi sergi açtı
Video Galeri
Bali’deki Agung Yanardağ patladı
Bali’deki Agung Yanardağ patladı
Video Galeri
Okul müdüründen öğrenciye feci dayak !
Okul müdüründen öğrenciye feci dayak !
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi
Video Galeri
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Halk kimi mağdur olarak görüyor ? İşte anketteki o oran
Halk kimi mağdur olarak görüyor ? İşte anketteki o oran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM