Anasayfa Video Galeriler Gündem Olay iddia! Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tuvalette basıldı Olay iddia! Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tuvalette basıldı 23 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 15:40 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Thor Saevarsson ile gittiği mekanın tuvaletinde basıldığı iddia edildi. Tuvaletten gelen sesleri duyan çalışanların, çifti mekandan çıkardığı ileri sürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617402db05a2a9425b4d28a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisin belinden aldığı silahla kurşun yağdırdı! O anlar kamerada İstanbul'da kokarca böceği istilası Kanarya Adaları'nda Kerem Bürsin izdihamı Sunucu Ela Rümeysa Cebeci'den aşı isyanı Kim Milyoner Olmak İster'de ''Bizimkiler'' sorusunu bilemeyen yarışmacı çekildi İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı TÜGVA önünde tekme tokat kavga Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma