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  4. Olay iddia! Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tuvalette basıldı

Olay iddia! Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tuvalette basıldı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Thor Saevarsson ile gittiği mekanın tuvaletinde basıldığı iddia edildi. Tuvaletten gelen sesleri duyan çalışanların, çifti mekandan çıkardığı ileri sürüldü.

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