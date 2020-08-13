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  3. 13 Ağustos 2020 09:00

Ölen karısının balmumu heykelini yaptırıp, baş köşesine koydu

Hindistan'da iş insanı Srinivas Gupta, trafik kazasında hayatını kaybeden eşin sürekli hatırlamak ve yanında hissetmek için balmumu heykelini yaptırarak evinin baş köşesine yerleştirdi.

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