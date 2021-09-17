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  4. Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur'un son görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur'un son görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Ş.'nin otel koridorlarındaki son görüntüleri ortaya çıktı.

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