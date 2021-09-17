Anasayfa Video Galeriler Gündem Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur'un son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur'un son görüntüleri ortaya çıktı 17 Eylül 2021 Cuma Saat: 19:00 Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Ş.'nin otel koridorlarındaki son görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6144bbae26c0f13b0a05a993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyayı sallayan video: Sınıf başkanı seçilen öğrenci Erdoğan taklidi yaptı Erdoğan CHP'li belediyeleri böyle eleştirdi: ''Artık illerde sular akmıyor'' Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni tehlike Diyarbakır'daki Çayönü Höyüğü'nde tarihi keşif! 5 bin yaşındalar! İstanbul'da iş adamına gasp tuzağı: Kripto paralarını çaldılar İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı Göç etmek isteyen yüzlerce kuşun toplu ölümü şoke etti Mesut Özil'in taraftara öpücüklü yanıtı olay oldu