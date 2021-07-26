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PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu 'Serdar Pir Avesta' kod adlı Hakan Ateş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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