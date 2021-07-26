Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın kritik ismi öldürüldü PKK'nın kritik ismi öldürüldü 26 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 12:30 Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu 'Serdar Pir Avesta' kod adlı Hakan Ateş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fe80bd6cac471d90581d37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi Taksim'de meydan dayağı kamerada Kan donduran kaza kamerada Atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Artvin'deki selde hayata bvağlayan komşu ipi kamerada Kılıçdaroğlu: ''Şimdi de Afgan seline tutulduk'' Üsküdar'da yangın paniği