Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'nın para kaynağına darbe: Eren Abluka-34 Operasyonu başlatıldı PKK'nın para kaynağına darbe: Eren Abluka-34 Operasyonu başlatıldı 13 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 16:20 İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f7a51e3afe9434a51d0247" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kafede meydan savaşı gibi kavga İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! O anlar kamerada Ata Demirer paylaştı: ''Sahillere insan gelip gelmediğini nasıl anlarsınız ?'' Yangın söndürme helikopterine lazerli taciz CNN Türk'ten skandal sansür! Bu kadarına da pesé Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber Hem hırsız hem sapık! Genç kadına iğrenç taciz Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyor Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü