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  4. PKK'nın para kaynağına darbe: Eren Abluka-34 Operasyonu başlatıldı

PKK'nın para kaynağına darbe: Eren Abluka-34 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

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