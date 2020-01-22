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  3. 22 Ocak 2020 17:30

Planörle atılan uyuşturucu Bulgaristan'dan mı getirildi ?

Kırklareli'nin Dolhan köyünde planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu sevkiyat yöntemi dünyanın en büyük uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ı akıllara getirdi.

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