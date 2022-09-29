Anasayfa Video Galeriler Gündem Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu 29 Eylül 2022 Perşembe Saat: 11:50 Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı bir programda evlenen ve evlenecek olan çiftlere verdiği bu tavsiye günün en çok paylaşılan içeriklerinden biri oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63355c4ffaef637d840ca933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlama anı kamerada Fenerbahçeliler ile Beşiktaşlılar gece yarısı birbirlerine girdi! Türk geline bekarlığa veda partisinde büyük şok Düğünde pes dedirten kavga! Karakolluk oldular Cinsel ilişki için anlaştığı kadının arkadaşları kabusu yaşattı Dünyanın en pahalı sıvısı Şanlıurfa'da çıkarılıyor: Litresi 10 milyon dolar! Mersin'de polisevine saldıran terörist çözüm süreciyle serbest kalmış Erdoğan'ın ''üniversite arkadaşlarının'' katıldığı canlı yayında ilginç anlar Kayınpeder dehşeti! ''Kızına yakıştıramadığı'' damadını öldürdü