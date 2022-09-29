Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı bir programda evlenen ve evlenecek olan çiftlere verdiği bu tavsiye günün en çok paylaşılan içeriklerinden biri oldu.

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