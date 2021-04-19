Anasayfa Video Galeriler Gündem Rasim Ozan Kütahyalı'dan Erdoğan'ın danışmanına şok sözler Rasim Ozan Kütahyalı'dan Erdoğan'ın danışmanına şok sözler 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 21:25 Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Korkmaz Karaca'ya ''Kapalı Çarşı kaşarı" sözlerini sarf etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607dcb307839e4037a625af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Hakkari! Sürü halinde dolaşan yılanlar korku saçıyor Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi! Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı!