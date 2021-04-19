  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Rasim Ozan Kütahyalı'dan Erdoğan'ın danışmanına şok sözler

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Erdoğan'ın danışmanına şok sözler

Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Korkmaz Karaca'ya ''Kapalı Çarşı kaşarı" sözlerini sarf etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yer: Hakkari! Sürü halinde dolaşan yılanlar korku saçıyor
Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP'e katıldı
Genco Erkal Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade verdi
Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi
Dehşet olay! Çapa motoruna ayaklarını kaptırdı
Traktörü ile tarlasına Türk bayrağı çizdi!
Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor!
Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama
Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı!