Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus askerleri ellerinde el bombasıyla Ukraynalılardan kaçtı Rus askerleri ellerinde el bombasıyla Ukraynalılardan kaçtı 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 16:25 Ukrayna'nın Konotop kentinde teslim olmak için pazarlık yapmaya gelen Rus askerleri halkın tepkisiyle karşılaşınca ellerinde el bombasıyla bölgeden uzaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f703f3b165c2c74454293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü Taşıt kredileri piyasaları hareketlendirdi! İşte 0 km ve 2. elde son durum Gel de gülme! Şaşkın tarikat üyeleri ayinde ateşe düştü! Ukraynada'ki Türk gazetecilere ateş açıldı Cübbeli Ahmet ''hadisler işaret ediyor'' deyip bombayı patlattı: ''15 Mart'ta taş yağacak'' Biden'ın Ukrayna gafı ortalığı karıştırdı Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okumasına yasak Ukrayna halkı işgalci Rus ordusunun yolunu kesti! İBB'den İstanbul'un tarihine dev hizmet: Anadolu Hisarı ayağa kalkıyor