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Rus askerleri ellerinde el bombasıyla Ukraynalılardan kaçtı

Ukrayna'nın Konotop kentinde teslim olmak için pazarlık yapmaya gelen Rus askerleri halkın tepkisiyle karşılaşınca ellerinde el bombasıyla bölgeden uzaklaştı.

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