Anasayfa Video Galeriler Gündem Şaka değil gerçek: 2023 model Tofaş Şahin üretimi başladı Şaka değil gerçek: 2023 model Tofaş Şahin üretimi başladı 27 Ocak 2023 Cuma Saat: 11:15 Türkiye'nin bir dönem vazgeçilmez otomobili olan ve "TofAşk" denilerek fenomenleşen Tofaş üretimi Türkiye'den kilometreler ötesinde yeniden başladı.. Fabrikadan görüntüler de geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d3881a552cf17d7e6c0053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı İzmir’i sağanak vurdu: Polis aracı çöken yolun içine düştü Yine bir gizemli hastalık alarmı: 16'sı çocuk 19 kişi öldü Özlem Gürses'in canlı yayınında ilginç anlar Trafikte çakarlı magandalara rekor ceza! Millet İttifakı'nda deprem! İYİ Partili Paçacı istifa etti İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıcaklık eksi 28 dereceye düştü