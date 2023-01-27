Şaka değil gerçek: 2023 model Tofaş Şahin üretimi başladı

Türkiye'nin bir dönem vazgeçilmez otomobili olan ve "TofAşk" denilerek fenomenleşen Tofaş üretimi Türkiye'den kilometreler ötesinde yeniden başladı.. Fabrikadan görüntüler de geldi.

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