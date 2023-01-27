  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şaka değil gerçek: 2023 model Tofaş Şahin üretimi başladı

Şaka değil gerçek: 2023 model Tofaş Şahin üretimi başladı

Türkiye'nin bir dönem vazgeçilmez otomobili olan ve "TofAşk" denilerek fenomenleşen Tofaş üretimi Türkiye'den kilometreler ötesinde yeniden başladı.. Fabrikadan görüntüler de geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu
İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
İzmir’i sağanak vurdu: Polis aracı çöken yolun içine düştü
Yine bir gizemli hastalık alarmı: 16'sı çocuk 19 kişi öldü
Özlem Gürses'in canlı yayınında ilginç anlar
Trafikte çakarlı magandalara rekor ceza!
Millet İttifakı'nda deprem! İYİ Partili Paçacı istifa etti
İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıcaklık eksi 28 dereceye düştü