Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var 16 Ağustos 2022 Salı Saat: 14:05 Şanlıurfa'da hudut karakoluna PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fb79f53902787af246f303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu ''umarım linç yemem'' deyip yeni aracını tanıttı İstanbul'da silahlı dehşet kamerada Deniz kenarında sandalyeler havalarda uçuştu İstanbul'da inanılmaz hırsızlık: Parasını ödeseler bu kadar hızlı olmazdı! Mahmutyazıcıoğlu duruşmasında Ece Erken sanık ifadelerini duyunca bayıldı ''Karadeniz'de yeni doğalgaz rezerveleri bulundu!'' Petek Dinçöz kendi kınasından paylaştı İstanbul'da sevgili dehşeti! Mahallelinin kabusu oldular İstanbul'da sosyal medyada paylaşmak için ölümcül oyun kamerada