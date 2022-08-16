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  4. Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var

Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var

Şanlıurfa'da hudut karakoluna PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

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