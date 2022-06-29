Anasayfa Video Galeriler Gündem Şaşkına çeviren olay: Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı Şaşkına çeviren olay: Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 20:15 Niğde'de meydana gelen olayda tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL değerinde altın çıkması herkesi şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bc88a97d477d35c44c5f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez'' demişti: Ümit Erdim helallik istedi Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'yi vurma anının yeni görüntüsü TEM'de korkunç kaza, 11 araç birbirine girdi Amerika’ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu İYİ Partili isim Erdoğan'ın ''maaş'' hamlesi sonrası milletvekillerini ''şov''a davet etti Ayşegül'ü istismar edip katleden yabancı uyruklu caninin ifadesi kan dondurdu NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı Canlı yayında ''Sayın Öcalan'' skandalı Sel gitti, çamuru kaldı... Yeşil Bartın çamura bulandı