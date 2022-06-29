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  4. Şaşkına çeviren olay: Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı

Şaşkına çeviren olay: Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı

Niğde'de meydana gelen olayda tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL değerinde altın çıkması herkesi şaşırttı.

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