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  3. 02 Ocak 2019 07:47

Satırla komşunun kapısına dayandı ! Dehşet anları kamerada

Kayseri'de komşuları tarafından polise şikayet edilen Romanya uyruklu kadın, elindeki satırla komşusunun yaşadığı evin kapısına satır ve bıçakla saldırdı.

Bilgin Pro
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