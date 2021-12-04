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  4. ''Sayın Valim, bir kız var'' diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi

''Sayın Valim, bir kız var'' diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi

12 yıl önce babasını kaybeden ve annesi de yurtdışında yaşayan genç sevdiği kızı istetecek birini bulamayınca Aksaray Valisi'nden yardım istedi.

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