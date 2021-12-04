Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Sayın Valim, bir kız var'' diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi ''Sayın Valim, bir kız var'' diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi 04 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 09:00 12 yıl önce babasını kaybeden ve annesi de yurtdışında yaşayan genç sevdiği kızı istetecek birini bulamayınca Aksaray Valisi'nden yardım istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ab03f5fd0ce655dd1590a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangın Evini boşaltmasını istediği oğlu ve torunu tarafından darbedildi AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki'' Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru Vatandaş dün gece de sokaktaydı: ''Hükümet istifa!'' Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada AK Partili Mehmet Metiner'in zor anları! Halk Ekmek'e zam gelecek mi? İmamoğlu açıkladı Bunu da ilk kez gördük! Taksiciden yolcuya ilginç tepki