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BAKAN KOCA: İSTANBUL'UN VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI
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  3. 22 Ekim 2020 21:25

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yere atan kadın kamerada

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HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
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5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı!
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İYİ Parti'deki krizle ilgili yeni açıklama
İYİ Parti'deki krizle ilgili yeni açıklama
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MSB duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu!
MSB duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu!
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Elektrik akımına kapılan sansarı toprağa gömerek kurtardılar!
Elektrik akımına kapılan sansarı toprağa gömerek kurtardılar!
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Ünlü şarkıcı ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu
Ünlü şarkıcı ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu
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