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ŞEHİT SAYISI ARTIYOR: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ!
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  3. 28 Şubat 2020 04:05

Şehit haberleri sonrası İstanbul'da Rusya Başkonsolosluğu önünde protesto

İdlib'ten gelen şehit haberlerinin ardından Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İdlib'deki saldırıyı protesto etti.

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