Anasayfa Video Galeriler Gündem Serenay Sarıkaya oynadı, Umut Evirgen gözlerini alamadı Serenay Sarıkaya oynadı, Umut Evirgen gözlerini alamadı 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 16:30 Yunanistan'da tatil yapan Serenay Sarıkaya - Umut Evirgen çifti, önceki gece bir mekanda eğlendi. Serenay Sarıkaya Yunan müzikleri eşliğinde dans ederken, Evirgen ise sevgilisini hayranlıkla izledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c58e70c3ded04fb1199a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü Hastanede silah sesleri! Doktoru vurup intihar etti Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu Oytun Erbaş iş başında: ''Dışkısı bol olan uzun yaşar'' Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na: ''Bu cehalettir'' Market hırsızı kadın çalışanı yerde sürükledi Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi Kurban Bayramı da gurbetçilerin bayramı oldu! Burası Edirne! Konumu sır gibi saklanıyor! Gizli cennete gitmek için 2 saat yürüyorlar