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Serenay Sarıkaya oynadı, Umut Evirgen gözlerini alamadı

Yunanistan'da tatil yapan Serenay Sarıkaya - Umut Evirgen çifti, önceki gece bir mekanda eğlendi. Serenay Sarıkaya Yunan müzikleri eşliğinde dans ederken, Evirgen ise sevgilisini hayranlıkla izledi.

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