Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı!

Bir süredir sevgilisi ve kızıyla Bali'de tatilde olan Şeyma Subaşı yine olay oldu. Mohammed Alsaloussi sevgilisi için jet bulamayınca yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldı.

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