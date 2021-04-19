Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 14:01 Bir süredir sevgilisi ve kızıyla Bali'de tatilde olan Şeyma Subaşı yine olay oldu. Mohammed Alsaloussi sevgilisi için jet bulamayınca yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d62f38c6318468b1c0713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu Doğu Karadeniz'e göç başladı, uzmanlar uyardı Prof. Dr. Şen: ''Bugün ve yarın işiniz yoksa dışarı çıkmayın'' Karate Federasyonu Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Koronavirüs hastaları ilaçlarını kullanmıyor! Rus Büyükelçi Karlov’un katili kripto FETÖ’cü çıktı Tutuklanınca adliyede intihara kalkıştı