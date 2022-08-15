Anasayfa Video Galeriler Gündem Şiddetli yağış Bursa'yı vurdu; yollar göle döndü Şiddetli yağış Bursa'yı vurdu; yollar göle döndü 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 08:50 Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü. Sağanak sel suları caddelere aktı. Mudanya'da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f9de9b5972443c467e04a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM'de kabus! Yolcu otobüsü alev alev yandı Balayına gitmek varken... Damat ile gelin öyle bir şey yaptı ki! İşçilerin dış sırası kavgası kanlı bitti! ''Millet İttifakı kazanırsa bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğini garanti edemem'' Köprüde eylem yapan işçiler gözaltına alındı Bu görüntüleri ''Erdoğan’a gönderin görsün'' diyerek paylaştı Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı Pereira basın toplantısında çılgına döndü İnternete otomobilinin satılık ilanını koymuştu, beyninden vurulmuşa döndü