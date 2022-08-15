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Şiddetli yağış Bursa'yı vurdu; yollar göle döndü

Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü. Sağanak sel suları caddelere aktı. Mudanya'da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.

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