Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında kadına şiddet! Taksici böyle kurtardı Sokak ortasında kadına şiddet! Taksici böyle kurtardı 22 Mayıs 2022 Pazar Saat: 11:15 İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında darbedilen kadın, taksici tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6289f12a33515e0cf44fbf83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gençlik festivalinde taciz iddiası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Dereden fırlayıp ördeği kapan su samuru görenleri şaşkına çevirdi Bu ilimizde aciller doldu taştı! Uzmanlardan ''salgın var'' uyarısı Kadına şiddet önlemek istediler, başlarına gelmeyen kalmadı Türkiye'nin denizlerdeki hayaleti ortaya çıktı Sanal marketin aracıyla uyuşturucu ticareti Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada Bu sefer taksici değil, yolcu şiddeti kamerada Türkiye için maymun çiçeği virüsü uyarısı