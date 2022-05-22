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  4. Sokak ortasında kadına şiddet! Taksici böyle kurtardı

Sokak ortasında kadına şiddet! Taksici böyle kurtardı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında darbedilen kadın, taksici tarafından kurtarıldı.

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