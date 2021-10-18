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Son 3 aylık iflas sayısında korkunç rakam

CHP'li Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçen eylül ayında 9 bin 608 esnafın daha iflas ettiğini kaydederek son üç ayda kepenk indiren esnaf sayısındaki artışın yüzde 63 arttığına dikkat çekti.

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