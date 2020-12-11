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  3. 11 Aralık 2020 19:35

Son dakika haberi... İstanbul'da alarm! Son 10 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika Haberleri İnternet

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Malatya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (1) - Haber
Malatya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (1) - Haber
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81 ilde yağmur duası okundu, gözyaşları sel oldu
81 ilde yağmur duası okundu, gözyaşları sel oldu
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İstanbul'da taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da taksicilere ceza yağdı
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Hayatını kaybeden sağlıkçıları anmaya da izin yok! — Dailymotion
Hayatını kaybeden sağlıkçıları anmaya da izin yok! — Dailymotion
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Koronavirüsü hafif mi ağır mı geçireceğinizi öğrenebilirsiniz!
Koronavirüsü hafif mi ağır mı geçireceğinizi öğrenebilirsiniz!
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İstanbul'da korkutan görüntü! Sular metrelerce geri çekildi
İstanbul'da korkutan görüntü! Sular metrelerce geri çekildi
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