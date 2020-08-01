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  3. 01 Ağustos 2020 17:20

Son dakika İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

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Survivor Yasin Obuz'la selfie kuyruğu! Korona bayram etti
Survivor Yasin Obuz'la selfie kuyruğu! Korona bayram etti
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Şengül Vatansever cinayetinde mahkeme tepki çeken kararı kaldırdı!
Şengül Vatansever cinayetinde mahkeme tepki çeken kararı kaldırdı!
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Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için kurban etini drone'la dağıttı
Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için kurban etini drone'la dağıttı
Video Galeri
4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi
4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler Türkiye'ye geldi
Video Galeri
Resmi araçla köpeğe ''işkence'' kamerada!
Resmi araçla köpeğe ''işkence'' kamerada!
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Bayram günü kahreden haber! Yatalak annesini hastanelik etti!
Bayram günü kahreden haber! Yatalak annesini hastanelik etti!
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