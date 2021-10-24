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Sosyal medyada ''Başbakan Akşener'' kampanyası

İYİ Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Türkiye’nin başbakan adayı; Meral Akşener" notu ile bir video paylaşılarak seçim kampanyası başlatıldı.

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