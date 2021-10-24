Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada ''Başbakan Akşener'' kampanyası Sosyal medyada ''Başbakan Akşener'' kampanyası 24 Ekim 2021 Pazar Saat: 08:55 İYİ Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Türkiye’nin başbakan adayı; Meral Akşener" notu ile bir video paylaşılarak seçim kampanyası başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6174f54b2b20ef579f682703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Olay iddia! Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tuvalette basıldı Polisin belinden aldığı silahla kurşun yağdırdı! O anlar kamerada İstanbul'da kokarca böceği istilası Kanarya Adaları'nda Kerem Bürsin izdihamı Sunucu Ela Rümeysa Cebeci'den aşı isyanı Kim Milyoner Olmak İster'de ''Bizimkiler'' sorusunu bilemeyen yarışmacı çekildi İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı TÜGVA önünde tekme tokat kavga