Anasayfa Video Galeriler Gündem Suudi Arabistanlı iş insan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi Suudi Arabistanlı iş insan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi 10 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 22:50 Suudi Arabistanlı iş insanı Mohammad Al Qahtani, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen bir etkinlikte konuştuğu sırada kalp krizi geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f40bfe0900eb77a32c2fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni Çiftlik Bank mı? 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmayı böyle bastılar Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu Türkiye'nin denizlerdeki gururu SİDA için seri üretime başlandı Yasadışı sanal bahisin altından onlar çıktı! 62 gözaltı var! Uçak otoyola araçların içine düştü Sevilay Yılman: ''İleişim fakültelerini kapatın'' Kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada