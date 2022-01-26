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TAG otoyolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ulaşıma açıldı.

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