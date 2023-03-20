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Taksici ''oraya gitmiyorum'' deyince kavga çıktı

İstanbul'da iddiaya göre taksiye binmek isteyen iki kişi, gidecekleri yeri söylemeleri üzerine şoförün “Oraya gitmiyorum” cevabı kavga çıkarttı.

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