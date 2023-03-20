Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksici ''oraya gitmiyorum'' deyince kavga çıktı Taksici ''oraya gitmiyorum'' deyince kavga çıktı 20 Mart 2023 Pazartesi Saat: 17:35 İstanbul'da iddiaya göre taksiye binmek isteyen iki kişi, gidecekleri yeri söylemeleri üzerine şoförün “Oraya gitmiyorum” cevabı kavga çıkarttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64186f2add8a42701a7d3dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizin ortasında feribottan atladı! İstanbul'da otobüs şoförüne direksiyon başında yumruk Şehit annesine sokak ortasında darp BBP lideri Destici'nin çıplak ayaklı çocuk fotoğrafına tepki yağdı 800 yıllık kaynak ortaya çıkardı: Depremi bir saat öncesinden hissedebiliyorlar! Soyguna gelen hırsızlar baltayı taş vurdu İstanbul'da sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nın metrelerce üzerinde nefes kesen anlar kamerada Maden ocağında göçük! Yaralılar var