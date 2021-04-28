Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 12:11 Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yarın başlayacak olan 3 haftalık tam kapanma öncesinde kamu persnelini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608926b21f37b830f9176433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti! İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı! İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor Fatih Altaylı canlı yayında alkol yasağını böyle ''ti''ye aldı Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şimşek: ''Hiçbir akılcı tarafı olmayan uygulamadır anlamış değilim''