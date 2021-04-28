  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor

Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yarın başlayacak olan 3 haftalık tam kapanma öncesinde kamu persnelini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapılacak.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu
Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi
FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti!
İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı!
İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı
Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor
Fatih Altaylı canlı yayında alkol yasağını böyle ''ti''ye aldı
Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şimşek: ''Hiçbir akılcı tarafı olmayan uygulamadır anlamış değilim''