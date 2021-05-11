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Tam kapanmada görüntülü mezarlık hizmeti

Antalya’da 17 günlük tam kapanmadan dolayı yakınlarının mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar için ilginç bir hizmet ortaya çıktı.

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