Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam kapanmada görüntülü mezarlık hizmeti Tam kapanmada görüntülü mezarlık hizmeti 11 Mayıs 2021 Salı Saat: 21:56 Antalya’da 17 günlük tam kapanmadan dolayı yakınlarının mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar için ilginç bir hizmet ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609ad349a312a1056b332643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Filistinli çocuğun babasına vedası yürekleri yaktı 2021 yılından utandıran Türkiye manzarası... FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada FSM'de tek teker faciası kamerada Nesli tehlike altındaydı... Manavgat'ta görüntülendi Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var Genç kız sosyal medyada kabusu yaşadı Bilim Kurulu üyesi Tezer'den bayram uyarısı İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Ölü sayısı 24'e yükseldi