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Tarlada 10 TL ama 1 tabağı 135 TL

Güncelleme:

11 ilimizi vuran asrın felaketinden etkilenen Adana'nın Çukurova ilçesinde yerli üreticinin beklediği hasat dönemi başladı. Kadın üreticilerin tarlada 10 TL'lik ürünleri sofralarımızda tabağı 135 TL'den önümüze geliyor...

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