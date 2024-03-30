Anasayfa Video Galeriler Gündem Tarlada 10 TL ama 1 tabağı 135 TL Tarlada 10 TL ama 1 tabağı 135 TL 30 Mart 2024 Cumartesi Saat: 10:50 Güncelleme: 30 Mart 2024 Cumartesi 10:50 11 ilimizi vuran asrın felaketinden etkilenen Adana'nın Çukurova ilçesinde yerli üreticinin beklediği hasat dönemi başladı. Kadın üreticilerin tarlada 10 TL'lik ürünleri sofralarımızda tabağı 135 TL'den önümüze geliyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6607c45ed1e662fe600b91d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı Seçim öncesi 68 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var ''Polisim'' dedi, 560 bin TL dolandırdı Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem