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  3. 26 Mayıs 2020 17:20

Tarladan 2 bin yıllık servet çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Abdulvahap mevkiinde sabah saatlerinde tarlasına zeytin ağaçlarını ilaçlamaya giden 37 yaşındaki Ferhat Köken bir ağacın dibinde eski bir para buldu.

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