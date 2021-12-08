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TBMM'de olay tepki: ''Hay senin...''

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP grupları arasında yaşanan tartışmada, TBMM Başkanvekili Haydar Akar vekilleri susturamayınca sinirlendi.

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