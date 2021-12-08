Anasayfa Video Galeriler Gündem TBMM'de olay tepki: ''Hay senin...'' TBMM'de olay tepki: ''Hay senin...'' 08 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 15:21 TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP grupları arasında yaşanan tartışmada, TBMM Başkanvekili Haydar Akar vekilleri susturamayınca sinirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b0a33bf7736c02fa52e9e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dehşete düşüren görüntüler: Yanlışlıkla öldürülmüş... Kürsüye kilitli bebek mamasıyla çıkan vekilden tokat gibi sözler Memur-Sen'den ek zam ve 3600 ek gösterge açıklaması İstanbul'da 1 milyon TL'lik film gibi soygun kamerada- İhlas Haber Ajansı Beyaz esaret başladı! Türkiye'de yollar buz pistine döndü SMA testinin detayları belli oldu Şehit babasını şoke eden olay Hem köpeğe, hem de köpeğin sahibine saldırdılar Esnaf yakalayıp bağlamıştı... Suç makinesi çıktı!