  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Düzce'de, TEM yolunda 12 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü
Sinop'ta hortum paniği kamerada
Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti
Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi
Ersin Korkut'tan tepki çeken sözler: ''Amed bizim başkentimiz''
4 PKK'lı terörist daha öldürüldü
4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi
Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme
Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız''