Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 22:55 Düzce'de, TEM yolunda 12 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6070b1416c079f3f25236ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü Sinop'ta hortum paniği kamerada Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi Ersin Korkut'tan tepki çeken sözler: ''Amed bizim başkentimiz'' 4 PKK'lı terörist daha öldürüldü 4 gözle beklediğimiz yerli koronavirüs aşısında beklenen haber geldi Kan donduran aile cinayetinde yeni gelişme Sosyal medya fenomenine ölüm tehdidi: ''Tecavüz edip parçalarını ormana atacağız''