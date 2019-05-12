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  3. 12 Mayıs 2019 17:44

Teravih namazı sırasında camiyi karıştıran olay

Kocaeli'de bir camide teravih namazı öncesi ortalık karıştır. Camiye giren kedi imamın üstünden atladı. Kısa süreli panik yaşatan kedi cemaatin uğraşı sonucu çıkartıldı.

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