Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi

TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen dizisi Teşkilat'ta bu hafta da heyecan dorukta...

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