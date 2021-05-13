  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi

Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi

TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen dizisi Teşkilat'ta bu hafta da heyecan dorukta...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da metrobüs rehin alındı... Özel Harekat olay yerinde
İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı
Dev balina Mersin'de sahile vurdu
Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi
CHP'den Süleyman Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
Muhabir canlı yayında ölümden döndü
Koronavirüs aşılamasında yeni dönem bugün başladı
NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı