Anasayfa Video Galeriler Gündem Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi 13 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 20:31 TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen dizisi Teşkilat'ta bu hafta da heyecan dorukta... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609d625c5a88ee13fb7a6813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs rehin alındı... Özel Harekat olay yerinde İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı Dev balina Mersin'de sahile vurdu Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi CHP'den Süleyman Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman' Muhabir canlı yayında ölümden döndü Koronavirüs aşılamasında yeni dönem bugün başladı NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı