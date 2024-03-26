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  4. TFF, MHK toplantısının tamamını yayımladı

TFF, MHK toplantısının tamamını yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyadan sızdırılan Merkez Hakem Kurulu toplantısının tamamını resmi YouTube hesabından paylaştı.

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