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  4. Thodex mağdurları konuştu: Daha çok kazanalım derken...

Thodex mağdurları konuştu: Daha çok kazanalım derken...

Kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiası sistemde parası olan vatandaşları korkuttu.

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