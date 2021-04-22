Anasayfa Video Galeriler Gündem Thodex mağdurları konuştu: Daha çok kazanalım derken... Thodex mağdurları konuştu: Daha çok kazanalım derken... 22 Nisan 2021 Perşembe Saat: 21:05 Kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiası sistemde parası olan vatandaşları korkuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6081bb0436504f05d50d0043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'den çelenkli 23 Nisan protestosu Uzman isimden dikkat çeken öneri: Virüs dip yapar Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Kripto Tosuncuk'tan olay sözler! Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı Antalya'nın ormanlarını uçan robotlar koruyacak Rize'deki vakalarda dikkat çeken detay! Yerli kripto borsası Thodex'e 2 milyar dolarlık vurgun soruşturması! Koronavirüste korkutan tablo! Son iki ayda üç kat arttı