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  4. TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor

TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için akıllı cihaza yönelik ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması yarın ( 5 Şubat Pazar ) Trumore mobil uygulamasında başlayacak.

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