Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor 04 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 12:50 Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için akıllı cihaza yönelik ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması yarın ( 5 Şubat Pazar ) Trumore mobil uygulamasında başlayacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63de2a5ba687a0643747e293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yürüyen merdivende korkunç olay! Parmakları koptu Küçükçekmece’de asker eğlencesinde otomobilleriyle yolu trafiğe kapattılar İstanbul'da asker eğlencesinde yine silahlar konuştu Unesco Dünya Miras listesindeki tarihi projesinde büyük keşif Ankara’da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran bir seçim vaadi daha: 100 bin atama yapacağız! Gözü dönen seyyar satıcı 4 zabıtayı tüfekle vurdu Fenerbahçe taraftarından uçakta karşılaştığı hakeme ağır sözler Bir gizemli ses daha... Habertürk canlı yayını yine ''gıcırdadı''