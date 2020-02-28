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  3. 28 Şubat 2020 21:50

TSK'nın rejim unsurlarını vurduğu an kamerada

Türkiye İdlib'te dün toprağa düşen 33 evladına ağlarken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de rejim unsurlarına yönelik müdahaleleri devam ediyor. TSK'nın ateş açma anı kameraya yansıdı.

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