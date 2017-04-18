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  3. 18 Nisan 2017 17:50

Tuncelide helikopter düştü: 12 şehidimiz var

Tunceli Valiliği, helikopter kazasında 12 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

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Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler
Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler
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150 çocuk, 23 Nisan’da 'barış' için çalacak
150 çocuk, 23 Nisan’da 'barış' için çalacak
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CHP, referandumun iptali için YSKya başvurdu
CHP, referandumun iptali için YSKya başvurdu
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TEM Otoyolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı
TEM Otoyolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı
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Beşiktaş-Lyon maçından rekor gelir bekliyor
Beşiktaş-Lyon maçından rekor gelir bekliyor
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MYO tercih edecek öğrencilere uzmanından uyarı
MYO tercih edecek öğrencilere uzmanından uyarı