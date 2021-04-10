Anasayfa Video Galeriler Gündem Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! 10 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 12:11 Konya - Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 Rus turist öldü, 29 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60716badd828312e123ea643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çukur dizisinde bir ayrılık daha Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor Karayipler'de yanardağ patladı CHP'den Erdoğan'a ''Saray'da yeni FETÖ yapılanması'' iması! Ankara'da korku dolu saatler! Geceyi sokakta geçirdiler Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü Sinop'ta hortum paniği kamerada Şanlıurfa'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!