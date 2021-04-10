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Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Konya - Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 Rus turist öldü, 29 kişi de yaralandı.

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