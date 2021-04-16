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  4. Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü %97,48 etkisiz hale getiriyor

Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü %97,48 etkisiz hale getiriyor

Türk mühendislerin 4 yıldır üzerinde çalıştığı ve üretimine başladığı elyafın, Kovid-19 virüsünü yarım saatte yüzde 97,48 etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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