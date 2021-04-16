Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü %97,48 etkisiz hale getiriyor Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü %97,48 etkisiz hale getiriyor 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 11:06 Türk mühendislerin 4 yıldır üzerinde çalıştığı ve üretimine başladığı elyafın, Kovid-19 virüsünü yarım saatte yüzde 97,48 etkisiz hale getirdiği belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607945740f9bae6eba019953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşı olmak istemeyen öğretmeni Bakan Koca ikna etti ABD polisi, 13 yaşındaki çocuğu böyle öldürdü! Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nda İmamoğlu'ndan Aşiyan Füniküler paylaşımı Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu Canan Kaftancıoğlu'ndan olay video İki ailenin kavgasına Çevik Kuvvet müdahale etti Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki Saadet Partisi'nden olay yaratan video: Nerede o eski Ramazanlar?