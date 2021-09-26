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  4. Tüyler ürperten olay: Hamakta bebeğiyle sallanırken gelen yılanı son anda fark etti

Tüyler ürperten olay: Hamakta bebeğiyle sallanırken gelen yılanı son anda fark etti

Hamakta bebeğiyle birlikte sallanan kadın, diplerine kadar gelen dev yılanı görünce korku dolu anlar yaşadı.

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