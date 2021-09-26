Anasayfa Video Galeriler Gündem Tüyler ürperten olay: Hamakta bebeğiyle sallanırken gelen yılanı son anda fark etti Tüyler ürperten olay: Hamakta bebeğiyle sallanırken gelen yılanı son anda fark etti 26 Eylül 2021 Pazar Saat: 13:45 Hamakta bebeğiyle birlikte sallanan kadın, diplerine kadar gelen dev yılanı görünce korku dolu anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61504f4b6f4c153b633693e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilçe kara teslim: Yol kapandı, onlarca TIR mahsur kaldı Erdoğan'ın damadı Bayraktar ile Bakan Koca arasında dikkat çeken diyalog Muslera'nın Alanyasporlu futbolculara saldırı görüntüleri ortaya çıktı Cinsel ilişki sırasında ''balkondan'' düştü! Kadıköy Çizgi Festivali başladı İstanbul'da fabrikada yangın Türkiye'nin en büyük otomobil koleksiyonu satılıyor! 17 araç, 17'si de aynı araç! Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı!