Anasayfa Video Galeriler Gündem Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı 17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 19:55 İrlanda havayolu şirketi Ryanair uçuşlarından birinde alkollü yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fd1d79b1924a0a78623433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı Düğünde yüreklerin ağızlara geldiği anlar! Meşale elinde patladı İstanbul'un yayalara yeşil yanmayan trafik ışığı İstanbul trafiğinde silahlı maganda dehşeti