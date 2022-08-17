  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı

Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı

İrlanda havayolu şirketi Ryanair uçuşlarından birinde alkollü yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu
Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu
Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı
Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü
Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı
Düğünde yüreklerin ağızlara geldiği anlar! Meşale elinde patladı
İstanbul'un yayalara yeşil yanmayan trafik ışığı
İstanbul trafiğinde silahlı maganda dehşeti