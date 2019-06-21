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  3. 21 Haziran 2019 15:44

Üniversitede İstiklal Marşı'nın yasaklandı iddiası ortalığı karıştırdı !

Kırıkkale Üniversitesi'ndeki kep atma töreninde İstiklal Marşı'nın, siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle programdan kaldırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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